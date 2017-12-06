В Красноярске открыли для транспорта улицу Чкалова

Улицу Чкалова в Октябрьском районе Красноярска открыли для проезда транспорта. Теперь автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.

Закрыли проезд по ул. Чкалова еще в мае этого года. Связано это было с работами на развязке четвертого моста в районе ул. Волочаевская. Строители (подрядчик «Сибиряк») обещали открыть дорогу в конце июня. Но бетонные блоки, перекрывающие проезд, простояли до декабря. Нередко водители объезжали этот участок через дворы, чем вызывали негодование жителей, которые писали заявления в правоохранительные органы и призывали подрядчика обеспечить безопасность движения.