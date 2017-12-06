В Красноярске открыли для транспорта улицу Чкалова
Автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.
Автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.
Улицу Чкалова в Октябрьском районе Красноярска открыли для проезда транспорта. Теперь автомобилисты смогут проехать по ней от ул. Киренского до ул. Ладо Кецховели.
Закрыли проезд по ул. Чкалова еще в мае этого года. Связано это было с работами на развязке четвертого моста в районе ул. Волочаевская. Строители (подрядчик «Сибиряк») обещали открыть дорогу в конце июня. Но бетонные блоки, перекрывающие проезд, простояли до декабря. Нередко водители объезжали этот участок через дворы, чем вызывали негодование жителей, которые писали заявления в правоохранительные органы и призывали подрядчика обеспечить безопасность движения.
Завершить строительство первого этапа съезда с четвертого моста планируется в 2018 году.