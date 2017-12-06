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17:38 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Албин рассказал о «бесшовном» Wi-Fi в общественном транспорте Петербурга

В городе создадут единую сеть беспроводного интернета.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что в будущем в городе появится «бесшовный» Wi-Fi, передает Piter.tv.

По мнению чиновника, первым шагом на пути к новым возможностям станет создание единой сети беспроводного интернета в Северной столице. Так, единое Wi-Fi пространство уже сформировано в петербургском метро.

«В перспективе удобный “бесшовный” доступ к Интернету будет обеспечен на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом»
Албин
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