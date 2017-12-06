Албин рассказал о «бесшовном» Wi-Fi в общественном транспорте Петербурга
В городе создадут единую сеть беспроводного интернета.
В городе создадут единую сеть беспроводного интернета.
По мнению чиновника, первым шагом на пути к новым возможностям станет создание единой сети беспроводного интернета в Северной столице. Так, единое
«В перспективе удобный “бесшовный” доступ к Интернету будет обеспечен на протяжении всего пути, вне зависимости от количества пересадок между метро и наземным транспортом»