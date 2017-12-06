Албин рассказал о «бесшовном» Wi-Fi в общественном транспорте Петербурга

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин пообещал, что в будущем в городе появится «бесшовный» Wi-Fi, передает Piter.tv.

По мнению чиновника, первым шагом на пути к новым возможностям станет создание единой сети беспроводного интернета в Северной столице. Так, единое Wi-Fi пространство уже сформировано в петербургском метро.