Старая Ладога стала туристическим проектом

В Старой Ладоге до 2021 года планируется создать общенациональный туристско-культурный центр, построить ряд объектов инфраструктуры для путешественников, выполнить комплекс работ по сохранению памятников культурного наследия. В том числе предполагается построить базу отдыха в деревне Сельцо-Горка, спортивный центр для активного отдыха в деревне Извоз, кемпинг в деревне Княщина, гостиничный комплекс в Трусово, «зеленую стоянку» в Обухово, а также гостевой дом в самой Старой Ладоге. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз.