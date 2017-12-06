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17:34 (мск), источник: ivbg.ru

Старая Ладога стала туристическим проектом

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера в Старой Ладоге» до 2021 года, сообщает пресс-служба администрации Ленинградской области.

Источник: РИА "Новости"

В Старой Ладоге до 2021 года планируется создать общенациональный туристско-культурный центр, построить ряд объектов инфраструктуры для путешественников, выполнить комплекс работ по сохранению памятников культурного наследия. В том числе предполагается построить базу отдыха в деревне Сельцо-Горка, спортивный центр для активного отдыха в деревне Извоз, кемпинг в деревне Княщина, гостиничный комплекс в Трусово, «зеленую стоянку» в Обухово, а также гостевой дом в самой Старой Ладоге. Количество доступных для размещения туристов гостиничных номеров вырастет в 10 раз.

Инвестиции в гостиничные проекты в совокупности составят не меньше 1,375 млрд рублей. В год новый туристский комплекс сможет принимать до 250 тысяч гостей, что вдвое больше текущих показателей.

В целом, проект, объединяющий комплексное благоустройство территории Старой Ладоги, строительство инфраструктуры, реконструкцию участка автомобильной трассы, идущей от Мурманского шоссе, оценивается в 2 млрд рублей. Порядка 200 млн будет выделено из областного бюджета. Рассматривается возможность софинансирования проекта из бюджета Российской Федерации.

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