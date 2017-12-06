Старая Ладога стала туристическим проектом
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко утвердил паспорт приоритетного проекта «Создание
В Старой Ладоге до 2021 года планируется создать общенациональный
В целом, проект, объединяющий комплексное благоустройство территории Старой Ладоги, строительство инфраструктуры, реконструкцию участка автомобильной трассы, идущей от Мурманского шоссе, оценивается в 2 млрд рублей. Порядка 200 млн будет выделено из областного бюджета. Рассматривается возможность софинансирования проекта из бюджета Российской Федерации.