В семилукском селе Латное сдали в эксплуатацию мост через реку Гнилуша

Строительство моста в селе началось в декабре 2016 года. Мост соорудили из сборных железобетонных балок с ограждением. Длина — 29,1 м, ширина — 9 м. Протяженность подъездных путей и тротуаров — 195 м. Установили очистные сооружения, освещение. На работы из областного бюджета выделили 23,3 млн рублей.