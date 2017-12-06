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18:26 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В семилукском селе Латное сдали в эксплуатацию мост через реку Гнилуша

Новый мост через реку Гнилуша в селе Латном Семилукского района сдали в эксплуатацию. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил глава Латненского сельского поселения Александр Чудинов в среду, 6 декабря.

Источник: РИА "Воронеж"

Строительство моста в селе началось в декабре 2016 года. Мост соорудили из сборных железобетонных балок с ограждением. Длина — 29,1 м, ширина — 9 м. Протяженность подъездных путей и тротуаров — 195 м. Установили очистные сооружения, освещение. На работы из областного бюджета выделили 23,3 млн рублей.

Через реку Гнилуша проходит еще один автомобильный мост. Экспертная комиссия департамента транспорта и автомобильных дорог Воронежской области признала его аварийным.

— Проектно-сметная документация на строительство второго моста готова. Проходим экспертизу. Впереди проведение торгов. Ориентировочно работы начнутся в мае следующего года, — рассказал Александр Чудинов.

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