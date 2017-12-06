В Самаре к концу недели интенсивность снегопада уменьшится и похолодает

Как сообщает Приволжское УГМС, в связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, пройдут 5 и 6 декабря.