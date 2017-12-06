В Самаре к концу недели интенсивность снегопада уменьшится и похолодает
На дорогах местами гололедица.
На дорогах местами гололедица.
Как сообщает Приволжское УГМС, в связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, пройдут 5 и 6 декабря.
К концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха.
Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -6 … -11 °C. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -3 … -8 °C. На дорогах местами гололедица.