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18:33 (мск), источник: НИА Самара

В Самаре к концу недели интенсивность снегопада уменьшится и похолодает

На дорогах местами гололедица.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +6° 33% 764 мм рт. ст. 5 м/с
Источник: РИА "Новости"

Как сообщает Приволжское УГМС, в связи с выносом на районы Средней Волги теплого влажного воздуха Средиземноморья погода предстоящей рабочей недели останется неустойчивой с осадками, туманами, гололёдными явлениями. Наиболее обильные осадки, преимущественно в виде снега и мокрого снега, пройдут 5 и 6 декабря.

К концу недели их интенсивность уменьшится, произойдет понижение температуры воздуха.

Ночью облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -6 … -11 °C. Днем облачно с прояснениями, небольшой снег, температура воздуха -3 … -8 °C. На дорогах местами гололедица.

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