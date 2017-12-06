Прокуратура нашла нарушения в спортивной школе, где гимнасток заставили мыть туалет

Проверка, проведенная в школе, сообщила городская прокуратура, выявила нарушения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Законодательство, напомнила прокуратура, в частности, запрещает привлекать несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Даже при наличии добровольного согласия на труд привлекать детей к мытью туалетов, окон, подъему тяжелых предметов — недопустимо, подчеркнула прокуратура.

По результатам проверки прокуратура потребовала от руководства спортивной школы принять конкретные меры «по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих», а также привлечь виновных к ответственности.