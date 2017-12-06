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22:04 (мск), источник: Meduza

Прокуратура нашла нарушения в спортивной школе, где гимнасток заставили мыть туалет

Прокуратура Санкт-Петербурга нашла нарушения в работе детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 1 Фрунзенского района, где учениц заставляли мыть туалет.

Проверка, проведенная в школе, сообщила городская прокуратура, выявила нарушения федерального законодательства об образовании, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Законодательство, напомнила прокуратура, в частности, запрещает привлекать несовершеннолетних обучающихся без согласия их родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой.

Даже при наличии добровольного согласия на труд привлекать детей к мытью туалетов, окон, подъему тяжелых предметов — недопустимо, подчеркнула прокуратура.

По результатам проверки прокуратура потребовала от руководства спортивной школы принять конкретные меры «по устранению нарушений закона, причин и условий им способствующих», а также привлечь виновных к ответственности.

В ноябре уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге Светлана Агапитова сообщила, что к ней обратились родители учениц СДЮСШОР № 1, рассказавшие, что шестеро десятилетних гимнасток были сняты с тренировки и отправлены отмывать общественный туалет, испачканный фекалиями. Одна из учениц, сообщила Агапитова, заразилась кишечной инфекцией и была вынуждена пропустить соревнования. По данным «Фонтанки», из-за болезни девочка также была вынуждена перевестись в другую школу.

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