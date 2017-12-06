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20:01 (мск), источник: Известия

Помощник Apple Siri раньше времени «похоронил» Джона Траволту

Голосовой помощник Siri от компании Apple заочно и раньше срока сообщил о смерти известного американского актера Джона Траволты. Об этом в Twitter пишет Business Insider.

Так, англоязычные пользователи «яблочных» гаджетов узнали, что голливудский актер умер в возрасте 54 лет в 2009 году. На самом деле Траволта жив и здоров, а ошибка Siri в ответе на вопрос «сколько лет Траволте?» спутала его с умершим сыном актера Джеффом. Русскоязычная Siri на аналогичный вопрос о возрасте Траволты дает корректный ответ.

В компании Apple заявили, что в курсе ошибки и уже работают над ее устранением, сообщает телеканал «360».

Ранее портал iz.ru сообщал об аналогичном курьезном случае с российским артистом Дмитрием Дюжевым на странице актера в «Википедии». Там появилась ошибочная информация о смерти актера 11 ноября 2017 года.

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