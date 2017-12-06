Помощник Apple Siri раньше времени «похоронил» Джона Траволту

Так, англоязычные пользователи «яблочных» гаджетов узнали, что голливудский актер умер в возрасте 54 лет в 2009 году. На самом деле Траволта жив и здоров, а ошибка Siri в ответе на вопрос «сколько лет Траволте?» спутала его с умершим сыном актера Джеффом. Русскоязычная Siri на аналогичный вопрос о возрасте Траволты дает корректный ответ.