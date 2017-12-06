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18:41 (мск), источник: Агентство городских новостей «Москва»

Российские дети чаще просят у Деда Мороза телефоны, сегвеи и ролики

Российские дети чаще просят в подарок у Деда Мороза телефоны, сегвеи и ролики. Об этом сообщил главный Дед Мороз России на пресс-конференции в Москве, куда прибыл из Великого Устюга.

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6
фотографий

«Сотовые телефоны, фотоаппарты, роликовые коньки, сегвеи — то, что просят. Самая необычная просьба — один мальчик написал: “Дорогой Дедушка мороз, я люблю чудеса, подари мне волшебную палочку”. Мы договорились, что волшебная палочка остается у меня, и я буду дела добрые вершить», — сказал Дед Мороз.

Он также добавил, что все успевают получить подарки в новогоднюю ночь. «Разносить подарки мне помогают множество волшебников по всей стране, поэтому все успевают их получить в новогоднюю ночь», — сказал Дед Мороз.

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