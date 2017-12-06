Российские дети чаще просят у Деда Мороза телефоны, сегвеи и ролики

«Сотовые телефоны, фотоаппарты, роликовые коньки, сегвеи — то, что просят. Самая необычная просьба — один мальчик написал: “Дорогой Дедушка мороз, я люблю чудеса, подари мне волшебную палочку”. Мы договорились, что волшебная палочка остается у меня, и я буду дела добрые вершить», — сказал Дед Мороз.