Прокуратура провела проверку в школе, где гимнасток заставили мыть туалет
В учебном заведении нашли множество нарушений.
В учебном заведении нашли множество нарушений.
В Петербурге прокуратура нашла множественные нарушения в спортивной школе Олимпийского резерва № 1, учениц которой заставили мытья грязные туалеты, сообщает ТАСС. Виновных в принуждении 10-летних девочек к уборке привлекут к ответственности.
По данным прокуратуры, в школе зафиксированы факты нарушения действующего законодательства РФ. По результатам проверка в адрес руководства учебного заведения внесено представление с требованием исправить ситуацию.
Напомним, в ноябре мать одной из гимнасток спортшколы обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой с жалобой на администрацию учебного заведения. Женщина рассказала детскому омбудсмену, что заведующая заведующая отделением художественной гимнастики заставила ее дочь вместе с другими девочками отчищать грязный туалет школы: по мнению педагога, его испачкали именно юные спортсменки. При этом репетиция выступления была отменена.
Позже директор школы заявил, что история была выдумана матерью воспитанницы, которую якобы отчислили за неуспеваемость.