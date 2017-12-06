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18:23 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Прокуратура провела проверку в школе, где гимнасток заставили мыть туалет

В учебном заведении нашли множество нарушений.

Источник: РИА "Новости"

В Петербурге прокуратура нашла множественные нарушения в спортивной школе Олимпийского резерва № 1, учениц которой заставили мытья грязные туалеты, сообщает ТАСС. Виновных в принуждении 10-летних девочек к уборке привлекут к ответственности.

По данным прокуратуры, в школе зафиксированы факты нарушения действующего законодательства РФ. По результатам проверка в адрес руководства учебного заведения внесено представление с требованием исправить ситуацию.

Напомним, в ноябре мать одной из гимнасток спортшколы обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой с жалобой на администрацию учебного заведения. Женщина рассказала детскому омбудсмену, что заведующая заведующая отделением художественной гимнастики заставила ее дочь вместе с другими девочками отчищать грязный туалет школы: по мнению педагога, его испачкали именно юные спортсменки. При этом репетиция выступления была отменена.

Позже директор школы заявил, что история была выдумана матерью воспитанницы, которую якобы отчислили за неуспеваемость.

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