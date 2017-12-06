Прокуратура провела проверку в школе, где гимнасток заставили мыть туалет

В Петербурге прокуратура нашла множественные нарушения в спортивной школе Олимпийского резерва № 1, учениц которой заставили мытья грязные туалеты, сообщает ТАСС. Виновных в принуждении 10-летних девочек к уборке привлекут к ответственности.

Напомним, в ноябре мать одной из гимнасток спортшколы обратилась к Уполномоченному по правам ребенка в Петербурге Светлане Агапитовой с жалобой на администрацию учебного заведения. Женщина рассказала детскому омбудсмену, что заведующая заведующая отделением художественной гимнастики заставила ее дочь вместе с другими девочками отчищать грязный туалет школы: по мнению педагога, его испачкали именно юные спортсменки. При этом репетиция выступления была отменена.