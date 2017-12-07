В частном детсаду Самары детей заставляли мыть унитазы

По словам ребёнка, во время тихого часа он не смог заснуть днем, поэтому воспитатель очень сильно на него ругалась, а потом взяла за руку и, вытянув из кровати, отправила вместе с другим мальчиком мыть туалет. Пока воспитатель сидела за своим столом и писала какие-то бумаги дети почистили все унитазы в туалете. Впоследствии оказалось, что родители второго мальчика даже не знали об этом инциденте. После того, как мама первого мальчика поговорила с отцом второго, ребенок рассказал ему, что он не только чистит унитазы, но еще и драит раковины в уборной, а из кровати воспитатель вытягивает его за ногу.