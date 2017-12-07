В частном детсаду Самары детей заставляли мыть унитазы
Работу частного детского сада проверит прокуратура Кировского района Самары.
Работу частного детского сада проверит прокуратура Кировского района Самары.
Одна из мам воспитанников частного детского сада в Самаре пожаловалась на то, что ее сына заставляли мыть унитаз во время тихого часа, об этом мальчик рассказал своим родителям, сообщает 63.ru.
По словам ребёнка, во время тихого часа он не смог заснуть днем, поэтому воспитатель очень сильно на него ругалась, а потом взяла за руку и, вытянув из кровати, отправила вместе с другим мальчиком мыть туалет. Пока воспитатель сидела за своим столом и писала
Возмущенные семьи направили свои заявления Уполномоченной по правам ребенка при Президенте РФ Анне Кузнецовой. Некоторые из них уже получили ответное письмо. Двое родителей обратились к Уполномоченной по правам ребенка в Самарской области Татьяне Козловой, которая направила из в прокуратуру Кировского района Самары для проведения проверки и принятия соответствующих мер.
В прокуратуре Кировского района подтвердили, что жалоба к ним поступила во вторник, 5 декабря. Сейчас представители надзорного ведомства проверяют достоверность информации, изложенной родителями.
Заведующая детского сада от комментариев отказалась.