Резкое похолодание придет в московский регион к концу недели

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Московской области в ночь на пятницу опустится до -12 градусов. При этом в пятницу днем температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, сообщает НСН.

В ближайшие сутки регион окажется под влиянием волнового циклона с запада, погода ожидается облачной, а ночью прогнозируются снегопады. Температура воздуха составит около -2 градусов. В четверг циклон покинет столичный регион, а ночью морозы окрепнут до -7−12 градусов, пишет портал «Подмосковье сегодня». Вечером, 7 декабря новый атмосферный фронт с запада принесет в Подмосковье осадки. В выходные в столичном регионе ожидаются слабые оттепели и мокрый снег с дождем.