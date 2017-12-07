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13:27 (мск), источник: Известия

Резкое похолодание придет в московский регион к концу недели

Метеорологи сообщили о резком похолодании в Подмосковье в ночь на пятницу, 8 декабря. Об этом рассказали в центре погоды «Фобос».

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Источник: Известия

По прогнозам синоптиков, температура воздуха в Московской области в ночь на пятницу опустится до -12 градусов. При этом в пятницу днем температура будет колебаться от -1 до -6 градусов, сообщает НСН.

В ближайшие сутки регион окажется под влиянием волнового циклона с запада, погода ожидается облачной, а ночью прогнозируются снегопады. Температура воздуха составит около -2 градусов. В четверг циклон покинет столичный регион, а ночью морозы окрепнут до -7−12 градусов, пишет портал «Подмосковье сегодня». Вечером, 7 декабря новый атмосферный фронт с запада принесет в Подмосковье осадки. В выходные в столичном регионе ожидаются слабые оттепели и мокрый снег с дождем.

Ранее портал iz.ru сообщал о сильном снегопаде, который метеорологи обещали на вечер 6 декабря. Также столичным автолюбителям посоветовали отказаться от поездок на личном автотранспорте из-за ухудшения погодных условий.

Пасмурная и сырая погода ожидает москвичей в предстоящие выходные
Во время загрузки произошла ошибка.
10:57 (мск)© Ньюстюб
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