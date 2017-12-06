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18:16 (мск), источник: РИА Новости

Медвежонка из Якутии по имени «Снежинка» передали Ленинградскому зоопарку

С. -ПЕТЕРБУРГ, 6 дек — РИА Новости. Якутский республиканский зоопарк передал ленинградскому зоопарку белого медвежонка по имени Хаарчаана, что в переводе с якутского означает «Снежинка», сообщили РИА Новости в пресс-службе главы и администрации Республики Саха (Якутия).

Источник: РИА Новости

rightЧетыре года назад якутский республиканский зоопарк «Орто-Дойду» и ленинградский зоопарк заключили соглашение, согласно которому из Санкт-Петербурга в Якутию отправили медвежонка по имени Ломоносов. Ломоносов составил пару медведице Колымане. Тогда стороны договорились, что, если у пары родится медвежонок женского пола, его передадут Ленинградскому зоопарку. Снежинка родилась 30 ноября 2016 года. В момент рождения она весила всего 600 граммов. На сегодняшний день вес медвежонка составляет более ста килограммов.

«Сегодня состоялась церемония передачи в Ленинградский зоопарк белого медвежонка Хаарчааны (Снежинки). Это родная внучка медведицы Услады, которая живет в этом зоопарке вот уже 30 лет. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Оно особенно символично в свете завершающегося в России Года экологии», — сказал глава Якутии Егор Борисов.

Он напомнил, что в 2017 году площадь особо охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) превысила 1 миллион квадратных километров и достигла 1 144 тысяч квадратных километров, что занимает 37,1% территории республики.

«Одна треть территории республики — более миллиона квадратных километров — нашим решением отнесена к особо охраняемым территориям. Эта земля останется нетронутой не только для жителей республики, страны, а для всей планеты», — уточнил Борисов.

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 Медвежонка из Якутии по имени 'Снежинка' передали Ленинградскому зоопарку
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