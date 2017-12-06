Медвежонка из Якутии по имени «Снежинка» передали Ленинградскому зоопарку

Источник: РИА Новости

rightЧетыре года назад якутский республиканский зоопарк «Орто-Дойду» и ленинградский зоопарк заключили соглашение, согласно которому из Санкт-Петербурга в Якутию отправили медвежонка по имени Ломоносов. Ломоносов составил пару медведице Колымане. Тогда стороны договорились, что, если у пары родится медвежонок женского пола, его передадут Ленинградскому зоопарку. Снежинка родилась 30 ноября 2016 года. В момент рождения она весила всего 600 граммов. На сегодняшний день вес медвежонка составляет более ста килограммов.

«Сегодня состоялась церемония передачи в Ленинградский зоопарк белого медвежонка Хаарчааны (Снежинки). Это родная внучка медведицы Услады, которая живет в этом зоопарке вот уже 30 лет. Мероприятие прошло в рамках Дней Якутии в Санкт-Петербурге. Оно особенно символично в свете завершающегося в России Года экологии», — сказал глава Якутии Егор Борисов.

Он напомнил, что в 2017 году площадь особо охраняемых природных территорий в Республике Саха (Якутия) превысила 1 миллион квадратных километров и достигла 1 144 тысяч квадратных километров, что занимает 37,1% территории республики.