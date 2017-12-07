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08:27 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре открыли дорогу на Ново-Садовой от Первомайской до Полевой

Случилось то, что многие городские автолюбители так долго ждали.

Источник: Reuters

Наконец-то открыли движение на участке улицы Ново-Садовой от Первомайской до Полевой. Говорилось, что это может свершиться 7 декабря, но ограждения убрали даже раньше — 6 числа.

— Да, действительно неожиданно. Иду и смотрю, машины едут вовсю. Надеюсь, ничего плохого не случится и закрывать не будут эту дорогу больше, — рассказывает местный житель Кирилл.

Напомним, что по вышеуказанному адресу велась очистка автодороги от снега. Дорожные знаки там уже установлены, разметка также нанесена.

Участок улицы Ново-Садовой перекрыли в 2012 году. Связано это было с работами по продлению ветки метро.

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