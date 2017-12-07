В Самаре открыли дорогу на Ново-Садовой от Первомайской до Полевой
Случилось то, что многие городские автолюбители так долго ждали.
Случилось то, что многие городские автолюбители так долго ждали.
— Да, действительно неожиданно. Иду и смотрю, машины едут вовсю. Надеюсь, ничего плохого не случится и закрывать не будут эту дорогу больше, — рассказывает местный житель Кирилл.
Напомним, что по вышеуказанному адресу велась очистка автодороги от снега. Дорожные знаки там уже установлены, разметка также нанесена.
Участок улицы