Открытие первого этапа реконструкции улицы Самаркандская перенесено на неопределённый срок

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Согласно информации, срок открытия пока не определен, так как в стадии завершения находятся строительные работы (тротуары, расстановка знаков дорожного движения). Отмечается, что 7 декабря будет проведено очередное совещание по данному вопросу, на котором будут приняты решения о возможности открытия движения.

Схема организации дорожного движения в настоящее время находится на согласовании с ГИБДД.

Ранее сообщалось, что движение от улицы Совнаркомовской до улицы Должанской Нижнего Новгорода планируется открыть к 5 декабря.

Напомним, первый этап реконструкции улицы Самаркандская (от ул. Совнаркомовской до ул. Должанской) должен был быть сдан ещё до 28 сентября. До этого администрация Нижнего Новгорода заявила об отставании от графика при реконструкции улицы Самаркандская по вине подрядчика — ООО «СК «Управление строительства-620».