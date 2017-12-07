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08:50 (мск), источник: НТА-Приволжье

Открытие первого этапа реконструкции улицы Самаркандская перенесено на неопределённый срок

Как сообщили агентству «НТА-Приволжье» в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода, движение на участке улицы Самаркандская от Совнаркомовской до Должанской не открыто в связи с сильно изменившимися погодными условиями.

Источник: Reuters

Согласно информации, срок открытия пока не определен, так как в стадии завершения находятся строительные работы (тротуары, расстановка знаков дорожного движения). Отмечается, что 7 декабря будет проведено очередное совещание по данному вопросу, на котором будут приняты решения о возможности открытия движения.

Схема организации дорожного движения в настоящее время находится на согласовании с ГИБДД.

Ранее сообщалось, что движение от улицы Совнаркомовской до улицы Должанской Нижнего Новгорода планируется открыть к 5 декабря.

Напомним, первый этап реконструкции улицы Самаркандская (от ул. Совнаркомовской до ул. Должанской) должен был быть сдан ещё до 28 сентября. До этого администрация Нижнего Новгорода заявила об отставании от графика при реконструкции улицы Самаркандская по вине подрядчика — ООО «СК «Управление строительства-620».

В общей же сложности дорогу к стадиону «Нижний Новгород», стоимостью 189 млн. рублей, должны построить до 25 мая 2018 года.

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