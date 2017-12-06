Восьмое марта могут объявить рабочим днем

Источник: Noi.md

«Анализируя ситуацию, связанную с праздничными нерабочими днями в соседних государствах и Европейском союзе, мы пришли к выводу, что 8 марта объявлен праздничным нерабочим днем только в странах бывшего Советского Союза. Ни в одной стране Европейского Союза нет нерабочих праздников», — говорится в пояснительной записке к проекту закона о внесении изменений и дополнений в ст. 111 Трудового кодекса Молдовы.

1 мая предлагается «ввести в категорию праздничных дней, не объявляя его выходным днем». Более того, период 31 января — 2 января могут объявить новогодними каникулами.