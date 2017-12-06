В Страшенах открылось единое окно государственных услуг

«Это очень важно. Приоритет правительства — стать ближе к людям, в частности при оказании государственных услуг. Больше не нужно получать справки в разных ведомствах. Например, в кадастровой службе, чтобы предъявить в офисе Registru», — сказал премьер-министр Павел Филип.



В штате центра — 21 сотрудник. Обустройство обошлось почти в шесть миллионов леев.



«Цены на услуги остались прежними, но за ряд документов больше не нужно платить. Люди сэкономят и деньги, и время», — отметил директор Агентства государственных услуг Сергей Рэйляну.



«Теперь у нас как в Европе — берешь талон и ждешь своей очереди. Все понятно, знаешь куда обратиться».



«Проще будет всем, но в первую очередь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Не нужно тратить время, ходить куда-то еще».



Следующее единое окно откроют в Чадыр-Лунге. В стране их будет 35 — в каждом районном центре и три в Кишиневе. Агентство госуслуг было создано в конце апреля на базе госпредприятия Registru.