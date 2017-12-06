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19:17 (мск), источник: Publika.md

В Страшенах открылось единое окно государственных услуг

В Страшенах открылось первое единое окно государственных услуг. С одним только удостоверение личности здесь можно оформить около тысячи документов — по регистрации и учету населения, предприятий, недвижимости, транспорта.

Источник: Publika.md

Глава кабмина, побывавший на открытии центра, подчеркнул: все данные занесены в единую электронную базу, так что людям больше не придется обивать пороги разных инстанций и стоять в очередях.

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«Это очень важно. Приоритет правительства — стать ближе к людям, в частности при оказании государственных услуг. Больше не нужно получать справки в разных ведомствах. Например, в кадастровой службе, чтобы предъявить в офисе Registru», — сказал премьер-министр Павел Филип.

В штате центра — 21 сотрудник. Обустройство обошлось почти в шесть миллионов леев.

«Цены на услуги остались прежними, но за ряд документов больше не нужно платить. Люди сэкономят и деньги, и время», — отметил директор Агентства государственных услуг Сергей Рэйляну.

«Теперь у нас как в Европе — берешь талон и ждешь своей очереди. Все понятно, знаешь куда обратиться».

«Проще будет всем, но в первую очередь пожилым и людям с ограниченными возможностями. Не нужно тратить время, ходить куда-то еще».

Следующее единое окно откроют в Чадыр-Лунге. В стране их будет 35 — в каждом районном центре и три в Кишиневе. Агентство госуслуг было создано в конце апреля на базе госпредприятия Registru.

Новое ведомство получило полномочия Регистрационной и Лицензионной палат, госпредприятия «Кадастру» и Службы гражданского состояния.

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