Права человека в самолете

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В первых числах декабря вокруг рейсов, которые «Аэрофлот» задержал в Шереметьево, развернулся скандал: пассажиров по многу часов держали в самолетах, не позволяя вернуться для ожидания в терминал и даже просто отказаться от перевозки. Проблема неуникальна, она возникает регулярно — не только при задержках вылета, но и, например, при временных посадках на запасные аэродромы.

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«Ъ» вместе со старшим юристом коммерческой практики Goltsblat BLP Екатериной Кузнецовой и юристом правового отдела HEADS Consulting Ириной Баскаковой разбирался, какие права имеет пассажир, закрытый в салоне самолета.

Можно ли в принципе отказаться от полета, если вы уже зашли в самолет?

Согласно Воздушному кодексу РФ и Федеральным авиационным правилам (утверждены приказом Минтранса от 28 июня 2007 года № 82) пассажир имеет право отказаться от перевозки. Отказ может быть добровольным или вынужденным, например, из-за отмены рейса, задержки отправления или выполнения его не по расписанию. Кроме того, вынужденный отказ может быть обоснован болезнью пассажира, члена его семьи или родственника, следующего вместе, смертью члена семьи пассажира или близкого родственника.

В таких случаях об отказе нужно сообщать до окончания регистрации на рейс, а обстоятельства должны быть документально подтверждены.

При этом законодательством не предусмотрены какие-то специальные основания или сроки, в течение которых пассажир может покинуть самолет, если он внезапно передумал лететь. Это право на добровольный отказ от перевозки. Вопрос только в моменте, до которого его можно осуществить.

Когда наступает точка невозврата, после которой покинуть самолет без серьезных проблем уже нельзя?

Пассажир имеет полное право без проблем и осложнений покинуть самолет вплоть до команды на взлет от командира экипажа. Эта команда, в свою очередь, поступает только в случае разрешения на взлет со стороны наземных служб аэропорта, когда горит лампочка о герметичном закрытии дверей в кабине пилота, пассажиры на своих местах, пристегнуты (о чем сообщает табло «пристегните ремни»), судно исправно по всем навигационным приборам и находится на взлетно-посадочной полосе (ВПП).

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Важно различать площадку-стоянку, где пассажиры с поданного трапа садятся или покидают самолет, где производится погрузка багажа, и саму взлетно-посадочную полосу (строго определенный прямоугольный участок).

Если все-таки нужно покинуть самолет, который уже начал рулить?

Если начать двигаться по самолету во время его выруливания на взлет, то экипаж на абсолютно законных основаниях потребует срочно занять свое место и имеет полное право применить силу. Если пассажир, находясь в самолете, который уже начинает или начал движение, внезапно отказывается от перевозки, то к разрешению вопроса срочно подключается служба авиационной безопасности.

Самолет могут развернуть и устроить повторный досмотр всех пассажиров и багажа, а с отказавшегося пассажира авиакомпания имеет право взыскать убытки через суд. Отказавшийся от перевозки пассажир тоже проходит повторный досмотр, если он покинул стерильную зону аэропорта, говорит Ирина Баскакова, а в случае международных рейсов и таможню.

Если самолет вырулил и стоит в очереди к ВПП, но все еще на рулежной дорожке — команда на взлет дана или нет?

Да, команда дана, и пассажиров об этом оповещает командир самолета, загораются все табло.

Если посадка завершена, двери самолета закрыты, но он остается на стоянке с выключенными двигателями, пассажира обязаны выпустить по его требованию?

На любом этапе, кроме взлета, пассажир имеет право на выход. Он должен обратиться через бортпроводников с требованием к командиру. Тот вызывает наземные службы, чтобы забрали пассажира и багаж.

На какие правовые документы он может ссылаться в своем требовании?

Воздушный кодекс, ФАП-82, ст. 22 п. 226. В то же время достаточно четко момент, когда еще можно выйти из самолета, а когда нет, не описан ни в одном документе.

Сколько времени авиакомпания может держать пассажиров в самолете на стоянке или рулежной дорожке? Какие обязательства перед пассажирами у нее есть в такой ситуации?

В нормальной ситуации начало посадки пассажиров означает, что командир уже получил информацию о погоде в пункте назначения, все прочие данные о полете, самолет заправлен топливом, загружено бортпитание и экипаж рассчитывает на взлет в ближайшее время.

Задержка может быть только из-за облива судна реагентами, выгрузки багажа опоздавшего пассажира, очереди на взлет. Но в последнем случае самолет уже стоит на рулежной дорожке с включенными двигателями.

Права пассажиров (на еду, компенсации и прочее), которые ожидают в самолете, аналогичны правам пассажиров, ожидающих в терминале?

Источник: РИА "Новости"

В законе не записано, где происходит задержка — в терминале аэропорта или в самолете, главное, что самолет не начал движение. Поэтому права аналогичны. При задержке рейса на два часа и более пассажир имеет право на два телефонных звонка или сообщения по электронной почте. Кроме этого авиакомпания должна обеспечить всех пассажиров прохладительными напитками. При задержке рейса более чем на четыре часа перевозчик обязан обеспечить всех горячим питанием.

Питание авиакомпания должна предоставлять каждые шесть часов в дневное время и каждые восемь — в ночное. В случае задержки самолета на восемь часов и более в дневное время (шесть и более — в ночное) авиакомпания должна разместить пассажиров в гостинице, организовать трансфер от аэропорта до гостиницы и обратно и хранение багажа.

В Правилах воздушных перевозок пассажиров и багажа ПАО «Аэрофлот» в п. 10.1.4 говорится, что авиакомпания несет ответственность за просрочку доставки пассажира (багажа) в пункт назначения, уплачивая штраф в размере 25% МРОТ за каждый час просрочки, но не более 50% провозной платы. Авиакомпания освобождается от штрафа, если докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью его пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от нее.

Если пассажир решил покинуть самолет, его право на перевозку аннулируется во всех случаях или есть обстоятельства (например, длительность ожидания), при которых авиакомпания обязана перевезти его другим рейсом?

Если задержка длительная, то пассажир имеет право на перевозку другим рейсом.

Есть ли у пассажиров право при длительной задержке в самолете требовать высадки не для отказа от перевозки, а с последующим продолжением рейса, то есть право требовать ожидания в терминале?

Да, такое право есть, поскольку салон самолета — не зал ожидания аэропорта, где пассажир и должен находиться в случае многочасовой задержки рейса.

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Может ли авиакомпания приравнять пассажиров, требующих высадки при длительном ожидании в самолете на стоянке или рулежной дорожке, к дебоширам?

Если самолет не рулил на взлет, то не может. Разумеется, если не было рукоприкладства и агрессии.

Есть ли у компании шанс взыскать убытки с пассажира, потребовавшего высадки в ситуации длительного ожидания на летном поле?

Если самолет не рулил и была длительная задержка, то оснований для взыскания компенсации с пассажира нет.