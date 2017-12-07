Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!»
На лице американца выросли грибы
«Голову склонить и извинения попросить»: Тарасова о Мутко
Все сдаем валюту: рубль снова укрепляется
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Семья бросила дочь, оставив записку о месте встречи через 10 летОни увиделись спустя 22 года — дочь приехала в Китай из Америки
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Новый внедорожник «Ламборгини»: цена от 15,2 млн рублей
С 1 декабря на авто должны стоять зимние шины
СМИ: РФ обвинили в трате миллиарда долларов на беженцев для ЕС
В США объяснили наличие солдат Америки на Украине
Образ дня: Лена Перминова в прозрачном костюме Alberta Ferretti
Яна Рудковская, Кайя Гербер и Лили-Роуз Депп на шоу Chanel
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
12Задержание Михаила Саакашвили
8Поклонение Ким Чен Ыну
08:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Презентация проекта «Мой Горький» прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря

Презентация социально-просветительского проекта «Мой Горький» прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря. Об этом сообщили организаторы проекта. Согласно информации, презентация состоялась в Литературном музее им. Максима Горького.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Проект посвящен 150-летию со дня рождения писателя. В рамках проекта «Мой Горький» для школьников 5 — 11 классов Нижегородского района пройдет конкурс сочинений и конкурс рисунков по произведениям писателя.

На презентации присутствовали глава администрации Нижегородского района Игорь Согин, депутат Гордумы Елена Аржанова, директор музея Лариса Моторина, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, драматург Нина Прибутковская и директор лингвистической гимназии № 13 Наталья Анищенко.

«Я считаю, что для нас, родителей, очень важно, чтобы подрастающее поколение гордилось своей страной, своим городом. Мы надеемся, что наш социально-просветительский проект создаст у детей дополнительный стимул к изучению наследия великого земляка, который однажды очень точно сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», — сказала Аржанова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Москвичам продлили срок уплаты налога на имущество
Советская вторичка дешевеет быстрее
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь