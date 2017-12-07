Презентация проекта «Мой Горький» прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря

«Я считаю, что для нас, родителей, очень важно, чтобы подрастающее поколение гордилось своей страной, своим городом. Мы надеемся, что наш социально-просветительский проект создаст у детей дополнительный стимул к изучению наследия великого земляка, который однажды очень точно сказал: «Не зная прошлого, невозможно понять подлинный смысл настоящего и цели будущего», — сказала Аржанова.