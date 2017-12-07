Презентация проекта «Мой Горький» прошла в Нижнем Новгороде 6 декабря
Презентация
Презентация
Проект посвящен 150-летию со дня рождения писателя. В рамках проекта «Мой Горький» для школьников 5 — 11 классов Нижегородского района пройдет конкурс сочинений и конкурс рисунков по произведениям писателя.
На презентации присутствовали глава администрации Нижегородского района Игорь Согин, депутат Гордумы Елена Аржанова, директор музея Лариса Моторина, председатель Нижегородского отделения Союза театральных деятелей России Сергей Кабайло, драматург Нина Прибутковская и директор лингвистической гимназии № 13 Наталья Анищенко.
«Я считаю, что для нас, родителей, очень важно, чтобы подрастающее поколение гордилось своей страной, своим городом. Мы надеемся, что наш