Жители Воронежской области собрали 730 т вторсырья за 11 дней

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области собрали 730,6 т отходов во время декады сбора вторичных ресурсов, сообщила пресс-служба регдепартамента природных ресурсов и экологии в среду, 6 декабря. Акцию, которая состоялась в регионе в восьмой раз, приурочили ко Всемирному дню рециклинга. Декада проходила с 10 по 20 ноября.

В акции поучаствовали более 436 тыс. человек. Жители Воронежской области собрали 703,9 т макулатуры, 18,1 т полимерных отходов, 6,2 т стеклобоя, 0,8 т металлолома и 1,6 т отработанных шин. Кроме того, собрали 17,9 тыс. отработанных батареек.