Жители Воронежской области собрали 730 т вторсырья за 11 дней
Декада сбора вторичных ресурсов проходила в регионе с 10 по 20 ноября.
Декада сбора вторичных ресурсов проходила в регионе с 10 по 20 ноября.
Жители Воронежской области собрали 730,6 т отходов во время декады сбора вторичных ресурсов, сообщила
В акции поучаствовали более 436 тыс. человек. Жители Воронежской области собрали 703,9 т макулатуры, 18,1 т полимерных отходов, 6,2 т стеклобоя, 0,8 т металлолома и 1,6 т отработанных шин. Кроме того, собрали 17,9 тыс. отработанных батареек.
В 2016 году в Воронежской области собрали более 6,2 тыс. т отходов, из которых 5,3 тыс. т — макулатура, 470 т — стеклобой, 168 т — металлолом и более 290 т — полимерные отходы.