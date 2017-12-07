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08:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области собрали 730 т вторсырья за 11 дней

Декада сбора вторичных ресурсов проходила в регионе с 10 по 20 ноября.

Источник: РИА "Воронеж"

Жители Воронежской области собрали 730,6 т отходов во время декады сбора вторичных ресурсов, сообщила пресс-служба регдепартамента природных ресурсов и экологии в среду, 6 декабря. Акцию, которая состоялась в регионе в восьмой раз, приурочили ко Всемирному дню рециклинга. Декада проходила с 10 по 20 ноября.

В акции поучаствовали более 436 тыс. человек. Жители Воронежской области собрали 703,9 т макулатуры, 18,1 т полимерных отходов, 6,2 т стеклобоя, 0,8 т металлолома и 1,6 т отработанных шин. Кроме того, собрали 17,9 тыс. отработанных батареек.

В 2016 году в Воронежской области собрали более 6,2 тыс. т отходов, из которых 5,3 тыс. т — макулатура, 470 т — стеклобой, 168 т — металлолом и более 290 т — полимерные отходы.

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