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21:04 (мск), источник: Sputnik.md

Прощание с королем Румынии Михаем I: где и когда похоронят монарха

Король Румынии Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей королевской династии.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 6 дек — Sputnik. Бывший король Румынии Михай I, скончавшийся во вторник в Швейцарии, будет похоронен 16 декабря в королевской усыпальнице в городе Куртя-де-Арджеш (Румыния), сообщается на сайте Королевского дома Румынии.

Гроб с телом короля Михая I будет доставлен в Бухарест в среду, 13 декабря, после чего его транспортируют в замок Пелеш (город Синая), где состоится официальная церемония прощания с монархом. В ней примут участие официальные лица Румынии и Молдавии, представители академий двух стран, а также представители священства, дипкорпуса и государственных институтов. Вечером того же дня гроб с телом Михая I перевезут в тронный зал Королевского дворца в Бухаресте, где пройдет закрытая церемония прощания.

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В субботу, 16 декабря, в 10.30 пройдет короткая религиозная служба в тронном зале. А в 10.55 гроб с телом короля Михая будет водружен на катафалк на площади Королевского дворца. Там пройдет короткая религиозная и военная церемония. Затем пройдет отпевание усопшего в Патриаршем соборе. После этого траурный кортеж отправится в город Куртя-де-Арджеш. Михая I похоронят в Новом соборе. Церемония пройдет в закрытом формате.

«Королевская семья объявила великий 40-дневнй траур и траур на три месяца со дня смерти», — сообщили в Королевском доме.

Правительство Румынии приняло решение объявить 14, 15 и 16 декабря днями национального траура на территории страны.

В октябре 2017 года Королю Михаю Первому исполнилось 96 лет.

Монарх Михай I правил в Румынии с 1927 по 1930 годы (под опекой), а также с 1940 по 1947 годы. После прихода к власти коммунистов он вместе с семьей был вынужден эмигрировать в Швейцарию. Во время своего второго царствования Михай вывел Румынию из гитлеровской коалиции.

После падения коммунистического режима в 1989 году Михай Первый вернулся в страну, принимал активное участие в политической жизни Румынии, однако в 2016 году, из-за ухудшения состояния здоровья, король решил уйти из политики.

Михай I являлся двоюродным братом британской королевы Елизаветы II и потомком старейшей династии Гогенцоллернов.

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