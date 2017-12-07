Во дворах Краснооктябрьского района Волгограда начался монтаж спортгородков
Во дворах Краснооктябрьского района Волгограда начался монтаж
Во дворах Краснооктябрьского района Волгограда начался монтаж
В ближайшие дни они появятся во дворах домов № 29 на ул. Фадеева, № 7 на ул. Зины Маресевой и № 29а на ул. Воронкова. На юге областного центра — в Красноармейском и Кировском районах установка спортивных городков уже завершена. Перед тем, как начать монтаж спортплощадок, отведенные под их установку территории оборудуют твердым покрытием. Параллельно специалисты делают мягкий настил под детские городки во дворах Центрального района. Все работы будут выполнены до конца этого года.
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Напомним, появление дополнительных комплексов для занятий спортом стало возможным благодаря увеличению суммы экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур на проведение мероприятий в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Ранее, за счет средств экономии, сложившейся в результате ухода от затрат на материалы и оборудование, используемые при отрицательных температурах окружающего воздуха, подрядчики оборудовали во дворах дополнительные разъездные карманы и выезды по просьбам жителей.
Отметим, что реализация проектов по благоустройству в Волгоградской области ведется на протяжении последних трех лет по инициативе губернатора Андрея Бочарова. За это время комплексно преобразились 15 парковых зон в разных районах Волгограда. В 2016 году начали обновляться и дворовые территории — в рамках пилотного городского проекта «Наш двор — наш дом» в 58 волгоградских дворах отремонтировано асфальтовое покрытие, в 67 — установлены новые детские игровые площадки. В текущем году наведение порядка на территории Волгограда продолжилось в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»: на благоустройство дворов из федеральной казны было направлено 300 миллионов рублей, еще 140 миллионов рублей перечислены на благоустройство городских парков и скверов. На эти средства комплексное обновление получили 43 двора в разных районах города, а также две общественные территории. Также муниципалитет разрабатывает программу благоустройства дворовых и общественных территорий «Формирование современной городской среды» на 2018 — 2022 годы. Увеличение срока реализации мероприятий позволит поэтапно обновить дворовые территории, десятилетиями не получавшие должного внимания.