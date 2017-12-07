Во дворах Краснооктябрьского района Волгограда начался монтаж спортгородков

В ближайшие дни они появятся во дворах домов № 29 на ул. Фадеева, № 7 на ул. Зины Маресевой и № 29а на ул. Воронкова. На юге областного центра — в Красноармейском и Кировском районах установка спортивных городков уже завершена. Перед тем, как начать монтаж спортплощадок, отведенные под их установку территории оборудуют твердым покрытием. Параллельно специалисты делают мягкий настил под детские городки во дворах Центрального района. Все работы будут выполнены до конца этого года.

Все спортивно-игровые комплексы имеют прочную, антивандальную конструкцию и выполнены из безопасных материалов. В ряде дворов, в дополнение к новым детским городкам, будут установлены спортивные площадки с футбольными воротами, тренажерами и ударогасящей сеткой для безопасности занимающихся.

Напомним, появление дополнительных комплексов для занятий спортом стало возможным благодаря увеличению суммы экономии денежных средств, сложившейся по результатам очередных конкурсных процедур на проведение мероприятий в рамках федеральной программы «Формирование современной городской среды». Ранее, за счет средств экономии, сложившейся в результате ухода от затрат на материалы и оборудование, используемые при отрицательных температурах окружающего воздуха, подрядчики оборудовали во дворах дополнительные разъездные карманы и выезды по просьбам жителей.

Благоустройство дворовых территорий ведется с середины лета. В настоящее время работы по восстановлению внутриквартальных проездов и тротуаров во всех дворах и установке малых архитектурных форм полностью завершены. Заканчиваются работы по реконструкции линий наружного освещения — рабочие ведут установку уличных фонарей в нескольких районах Волгограда.