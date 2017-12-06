Прогноз погоды на 7 декабря

В Бричанах и Сороках будет 3 градуса тепла, в Бельцах — 4, а в Оргееве — 5. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 6 градусов. В Леове столбики термометров покажут 7 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 8.