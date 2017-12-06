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23:29 (мск), источник: Publika.md

Прогноз погоды на 7 декабря

По прогнозам синоптиков, 7 декабря в республике ожидается переменная облачность, без существенных осадков.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +8° 29% 762 мм рт. ст. 3 м/с
Источник: Publika.md

Ветер западный слабый до умеренного, местами порывистый.

В Бричанах и Сороках будет 3 градуса тепла, в Бельцах — 4, а в Оргееве — 5. Немного теплее будет в Кишинёве и Тирасполе, там воздух прогреется до 6 градусов. В Леове столбики термометров покажут 7 градусов тепла, а в Комрате и Кагуле — 8.

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