Сколько в Петербурге бездомных собак?
Часто встречаю во дворе стаю бездомных собак. А сколько вообще таких псов в Петербурге? М. Антонова, Колпино.
Часто встречаю во дворе стаю бездомных собак. А сколько вообще таких псов в Петербурге? М. Антонова, Колпино.
В городе на Неве сейчас приблизительно 7 тысяч бездомных собак. Для сравнения, собак, у которых есть хозяева, в 35 раз больше — 250 тысяч. Ещё несколько сотен живут в приютах.
— В последние годы удалось значительно снизить число бродячих животных, — сообщил начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий АНДРЕЕВ. — Если раньше их просто убивали (в советское время, к примеру, в год таким образом уничтожали 5−6 тысяч собак), то с 2006 года в нашей стране принята и действует программа, согласно которой это запрещено. Мы обязаны отлавливать их, чипировать, стерилизовать и вакцинировать. Благодаря этим мерам за последние 10 лет не родились 300 тысяч щенков.
Около половины собак, живущих на улице, сегодня привиты от бешенства. Чуть меньше 50% стерилизованы и не дадут потомства. Эвтаназия, то есть усыпление, применяется только к тем животным, которые больны.