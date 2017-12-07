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10:32 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Сколько в Петербурге бездомных собак?

Часто встречаю во дворе стаю бездомных собак. А сколько вообще таких псов в Петербурге? М. Антонова, Колпино.

Источник: AP 2017

В городе на Неве сейчас приблизительно 7 тысяч бездомных собак. Для сравнения, собак, у которых есть хозяева, в 35 раз больше — 250 тысяч. Ещё несколько сотен живут в приютах.

— В последние годы удалось значительно снизить число бродячих животных, — сообщил начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий АНДРЕЕВ. — Если раньше их просто убивали (в советское время, к примеру, в год таким образом уничтожали 5−6 тысяч собак), то с 2006 года в нашей стране принята и действует программа, согласно которой это запрещено. Мы обязаны отлавливать их, чипировать, стерилизовать и вакцинировать. Благодаря этим мерам за последние 10 лет не родились 300 тысяч щенков.

Около половины собак, живущих на улице, сегодня привиты от бешенства. Чуть меньше 50% стерилизованы и не дадут потомства. Эвтаназия, то есть усыпление, применяется только к тем животным, которые больны.

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