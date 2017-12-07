Сколько в Петербурге бездомных собак?

Источник: AP 2017

В городе на Неве сейчас приблизительно 7 тысяч бездомных собак. Для сравнения, собак, у которых есть хозяева, в 35 раз больше — 250 тысяч. Ещё несколько сотен живут в приютах.

— В последние годы удалось значительно снизить число бродячих животных, — сообщил начальник управления ветеринарии Петербурга Юрий АНДРЕЕВ. — Если раньше их просто убивали (в советское время, к примеру, в год таким образом уничтожали 5−6 тысяч собак), то с 2006 года в нашей стране принята и действует программа, согласно которой это запрещено. Мы обязаны отлавливать их, чипировать, стерилизовать и вакцинировать. Благодаря этим мерам за последние 10 лет не родились 300 тысяч щенков.