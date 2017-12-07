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06:49 (мск), источник: ИА Башинформ

Из-за запоздавшей зимы медведи в уфимском вольере не могут впасть в спячку

УФА, 7 дек 2017. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/. В Уфе, в вольере в парке Лесоводов медведи не могут впасть в спячку, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Погрузиться в сон животным мешает погода — отсутствие снега и низких температур. Как правило, косолапые ложатся в спячку при минус 10, поясняют зоосмотрители. К тому же, в дикой природе медведи укладываются спать из-за того, что в это время им просто не хватает еды. В прошлом году в эти дни все медведи уже спали, вспоминает сотрудники вольера. А в этом пока уснул только один из шести косолапых, и то всего несколько дней назад. Впрочем, отсутствие сна на здоровье косолапых никак не отражается.

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Обычно животные спят около четырех месяцев, а на воле могут проспать и до полугода, но в зоопарках сон медведя очень чуткий, поэтому рядом с клетками сотрудники вольера стараются вести себя тише.

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