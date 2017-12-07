Из-за запоздавшей зимы медведи в уфимском вольере не могут впасть в спячку

Погрузиться в сон животным мешает погода — отсутствие снега и низких температур. Как правило, косолапые ложатся в спячку при минус 10, поясняют зоосмотрители. К тому же, в дикой природе медведи укладываются спать из-за того, что в это время им просто не хватает еды. В прошлом году в эти дни все медведи уже спали, вспоминает сотрудники вольера. А в этом пока уснул только один из шести косолапых, и то всего несколько дней назад. Впрочем, отсутствие сна на здоровье косолапых никак не отражается.