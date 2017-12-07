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11:24 (мск), источник: Комсомольская правда

Евгений Гришковец на своем спектакле в Калининграде разбудил двух зрителей

В Калининграде на сцене драмтеатра Евгений Гришковец последний раз сыграл спектакль «+1».

Перед началом он рассказал, что срок жизни этого спектакля окончен и попросил выключить мобильные телефоны. Несмотря на это, позже, во время представления, телефон у одного зрителя зазвонил, у другого завибрировал.

Хуже было, когда Гришковец разглядел в первых рядах спящего мужчину.

— Разбудите его, он же все пропустит. Как он наклонил голову! Проснитесь, я же и для вас играю. Да и потом спать в театре обидно. Спать в самолете приятно: проснулся — и ты в другом месте. А тут ты и уснул, и проснулся в театре, — сделал замечание зрителю артист. Все захлопали.

Чуть позже еще одного зрителя сморило и его пришлось будить.

— Уснул человек. Понимаю, что долго, понимаю, что у меня убаюкивающий голос, но проснитесь, потерпите, недолго осталось, — отреагировал Гришковец.

После спектакля «+1» он, как и обещал, раздал зрителям все декорации, включая стол и шторы со стульями.

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