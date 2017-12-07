Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Киркоров поддержит соперника России на «Евровидении 2018»
Что вы знаете о психологии: тест
Путин прокомментировал отстранение сборной РФ от Олимпиады
Горбачев высказался о решении МОК
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
СМИ: в Корею едет «Красная машина» РФ -хоккеисты нашли компромисс
«Серьезно больны»: Кобзон о Табакове и Гафте
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
СМИ: РФ обвинили в трате миллиарда долларов на беженцев для ЕС
В США объяснили наличие солдат Америки на Украине
Равшана Куркова путешествует по Германии
Памела Андерсон снялась для своей коллекции нижнего белья
Сын Табакова рассказал об изменениях в состоянии отца – СМИ
Внебрачный сын Мишулина о сестре: Я помогу Карине
Экипаж подлодки «Сан-Хуан» совершил 8 звонков перед исчезновением
В возрасте 28 лет умерла Лилия Дунаевская
Фоторепортажи
8День благодарения
8Суперлуние-2017
08:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежским танкистам устроят экзамен под водой

В следующем году пройдут учения, во время которых военным предстоит управлять тяжелыми машинами на дне реки.

Источник: Комсомольская правда

Александр Перязев, командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, рассказал об итогах года. Напомним, штаб формирования расположен в Воронеже, соединения — в семи субъектах федерации.

— 1 декабря мы начали новый учебный год. Прошедший был очень напряженным, поскольку многие соединения только сформировались. Проведено свыше 60 тактических учений разного уровня — от ротных до полковых. Для ряда тактических подразделений давались новые неожиданные районы боевых задач. Основным мероприятием стали учения «Запад». В них были задействованы до тысячи человек личного состава, до двухсот единиц техники 20-й армии.

Александр Васильевич сообщил о прошедшем сплаве техники. На участке берега вблизи Богучара специальные подразделения в короткие сроки навели переправу.

— В следующем году хотим задать упражнение «танк под водой». Это важно, поскольку наша зона ответственности пересечена реками. Нужно подготовить личный состав танков для передвижения на глубине.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 50-летняя Памела Андерсон снялась в соблазнительной рекламе нижнего белья
Горбачев: Надо дать Путину еще один сезон
«Спартак» потерпел самое крупное поражение в своей истории
КНДР заявила о неизбежности корейской войны
Виталий Мутко прокомментировал пожизненное наказание от МОК
Асад: судьбу Иерусалима решит история, а не Трамп
Саакашвили рассказал, как похудел на 30 килограммов
КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ
Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира
Спорт
«Спартак»: самое крупное поражение в истории Красно-белых унизили на «Энфилде» еще хуже, чем в 2002 году, когда москвичи проиграли в Лиге чемпионов шесть матчей из шести
Авто
ГАЗ начал выпуск «преемника ЗИЛ-130» (и еще одной новинки) В Нижнем Новгороде стартовало производство двух новых автомобилей марки ГАЗ — «Газона-Next» полной массой 10 тонн и «Газели-Next» полной массой 4,6 тонны
Hi-Tech
На пост президента России выдвинули искусственный интеллект Алиса может стать президентом. Почему бы и нет...
Кино
Безрукова, Бузова, Удовиченко и другие на премьере фильма «Жги!» Поддержать Кирилла Плетнева пришли многие звезды российского кино и телевидения
Недвижимость
Недвижимость полковника Захарченко передадут Росимуществу
Дворянские гнезда: сколько стоят квартиры в самых старых особняках Москвы
Снести нельзя оставить: как уничтожают наследие СССР (фото)
Фотографа заподозрили в уничтожении домов в уникальном поселении
Леди
Как выбрать пуховик на каждый день и с чем его носить (фото) В стране, где зима длится большее время года, пуховик – не роскошь, а средство первой необходимости
Дети
Младшая дочь Ксении Бородиной растет совсем не похожей на нее По мнению пользователей Сети, девочка пошла в отца.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь