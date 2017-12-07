Воронежским танкистам устроят экзамен под водой

Источник: Комсомольская правда

Александр Перязев, командующий 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа, рассказал об итогах года. Напомним, штаб формирования расположен в Воронеже, соединения — в семи субъектах федерации.

— 1 декабря мы начали новый учебный год. Прошедший был очень напряженным, поскольку многие соединения только сформировались. Проведено свыше 60 тактических учений разного уровня — от ротных до полковых. Для ряда тактических подразделений давались новые неожиданные районы боевых задач. Основным мероприятием стали учения «Запад». В них были задействованы до тысячи человек личного состава, до двухсот единиц техники 20-й армии.

Александр Васильевич сообщил о прошедшем сплаве техники. На участке берега вблизи Богучара специальные подразделения в короткие сроки навели переправу.