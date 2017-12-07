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02:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем

Канадская порнозвезда Мерседес Грабовски, известная под псевдонимом Огаст Эймс (August Ames), покончила с собой в возрасте 23 лет. Об этом сообщает Hollywood Life.

Источник: msmaplefever

Друзья порноактрисы рассказали изданию, что она подверглась травле после того, как отказалась сниматься в сцене с актером, принимавшем участие в гомосексуальном порнофильме.

Ее сразу же обвинили в гомофобии, однако она напомнила, что снималась и в лесбийском порно. Также Грабовски указала, что многие девушки в порнобизнесе стремятся избежать контактов с актерами-мужчинами, предавшимися однополой любви в кадре.

Муж Грабовски подтвердил The Sun смерть актрисы. За четырехлетнюю карьеру она успела сняться в более чем 270 фильмах, завоевав несколько премий AVN Awards.

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