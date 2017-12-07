Порноактриса покончила с собой из-за травли после отказа сниматься с геем

Источник: msmaplefever

Друзья порноактрисы рассказали изданию, что она подверглась травле после того, как отказалась сниматься в сцене с актером, принимавшем участие в гомосексуальном порнофильме.

Ее сразу же обвинили в гомофобии, однако она напомнила, что снималась и в лесбийском порно. Также Грабовски указала, что многие девушки в порнобизнесе стремятся избежать контактов с актерами-мужчинами, предавшимися однополой любви в кадре.