КС РФ вынесет решение о плате северных надбавок сверх МРОТ

Источник: РИА Новости

Заявителями по делу выступают четверо жительниц северных регионов России из Республики Карелия, Иркутской области и Алтайского края. Как говорится в материалах суда, при расчете зарплаты заявительниц районный коэффициент и процентная надбавка за работу в местностях с особыми климатическими условиями включаются в МРОТ.

Суды отказали заявительницам в перерасчете зарплаты с учетом надбавок, которые, по их мнению, должны начисляться сверх установленного федеральным законом МРОТ. Заявительницы обжаловали в КС статьи 129, 133 и 133.1 Трудового кодекса РФ.