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03:59 (мск), источник: Lenta.Ru

Стала известна судьба проданной за 400 миллионов долларов картины да Винчи

Первый филиал французского музея искусств Лувр в Абу-Даби планирует включить в экспозицию картину Леонардо да Винчи «Спаситель мира». Об этом сообщается в Twitter музея.

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В середине ноября картина ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Единственное из известных полотен Леонардо да Винчи, находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. Торги длились почти полчаса, «Спаситель мира» достался покупателю, предложившему 400 миллионов долларов. Его имя представители аукциона не раскрывают.

Официальное открытие эмиратского Лувра состоялось в ноябре в присутствии наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Зейида Аль Нахайяна, президента Франции Эммануэля Макрона, королей Бахрейна, Марокко, президента Афганистана и высокопоставленных лиц разных стран.

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