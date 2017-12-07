Стала известна судьба проданной за 400 миллионов долларов картины да Винчи

В середине ноября картина ушла с молотка на аукционе Christie’s в Нью-Йорке. Единственное из известных полотен Леонардо да Винчи, находившееся в частной коллекции, стало главным лотом не только торгов послевоенного и современного искусства, но и всего XXI века. Торги длились почти полчаса, «Спаситель мира» достался покупателю, предложившему 400 миллионов долларов. Его имя представители аукциона не раскрывают.