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03:46 (мск), источник: РИА Новости

Forbes назвал самых высокооплачиваемых музыкантов мира

МОСКВА, 7 дек — РИА Новости. Американский рэпер Шон Комбс, более известный как Дидди, возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов мира в 2017 году по версии журнала Forbes.

Источник: AP 2017

Издание отмечает, что певец в 2017 году заработал 130 миллионов долларов. Текущий год стал самым прибыльным для него за всю карьеру в связи с продажей части акций компании Sean John, которая занимается производством модной одежды. В результате этой сделки, как пишет Forbes, артист получил около 70 миллионов долларов.

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На второй строчке рейтинга расположилась американская певица Бейонсе, доход которой в 2017 году составил 105 миллионов долларов. Издание отмечает, что большую часть этой суммы артистке принес седьмой концертный тур в поддержку альбома Lemonade.

Тройку самых высокооплачиваемых музыкантов года замкнул канадский рэпер Дрейк. За 2017 год певец заработал около 92 миллионов долларов, в том числе благодаря концертному туру в поддержку студийного альбома Views.

В десятке рейтинга также оказались канадский исполнитель эфиопского происхождения Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd ($92 миллиона), британская группа Coldplay ($88 миллионов), американская рок-группа Guns N' Roses ($84 миллиона), канадский певец Джастин Бибер ($83,5 миллиона), музыкант Брюс Спрингстин ($75 миллионов), британская певица Адель ($69 миллионов) и Metallica ($66,5 миллионов).

При составлении рейтинга издание использовало данные за период с 1 июня 2016 по 1 июня 2017 года.

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