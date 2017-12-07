Определено количество зажиточных россиян

Соцопрос, в котором приняли участие две тысячи человек от 18 до 60 лет по всей стране, показал, что 17 процентов семей испытывают трудности при покупке некоторых продуктов и товаров. Любые повседневные траты могут позволить себе 30 процентов граждан. 46 процентов заявили, что средств хватает на самое необходимое, но в целом ситуация сложная.