Список катастроф, названных самыми главными угрозами для планеты Земля

Источник: Sputnik.md

Самой большой угрозой для человечества оказалось Солнце. Специалисты предупреждают, так как Земля непосредственно зависит от небесного светила, любые перемены на этой звезде могут привести к гибели нашей планеты.

Второе место занимает Галактика Андромеда. Эта красивая галактика может через каких-нибудь пять миллиардов лет поглотить Млечный Путь, в котором, как известно, находится Земля и вся Солнечная система.

Замыкает тройку лидеров, грозящих Земле исчезновением, черные дыры. Ученые предполагают, что в случае выброса одной из черных дыр потока плазмы, он может достигнуть Земли и полностью сжечь ее.

Звезды, которые движутся в направлении к Земле, также могут послужить причиной уничтожения всего живого, поэтому занимают четвертое место в списке. Ведь, когда через сотни миллионов лет они приблизятся к Земле, они разорвут ее на части гравитацией.