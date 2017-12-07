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07:11 (мск), источник: Sputnik.md

Список катастроф, названных самыми главными угрозами для планеты Земля

КИШИНЕВ, 7 дек — Sputnik. По итогам исследований составлен список катастроф, которые могут привести к гибели всего живого на Земле. Об этом сообщает Sputnik Абхазия со ссылкой на сайт ToDay News Ufa.

Источник: Sputnik.md

Самой большой угрозой для человечества оказалось Солнце. Специалисты предупреждают, так как Земля непосредственно зависит от небесного светила, любые перемены на этой звезде могут привести к гибели нашей планеты.

Второе место занимает Галактика Андромеда. Эта красивая галактика может через каких-нибудь пять миллиардов лет поглотить Млечный Путь, в котором, как известно, находится Земля и вся Солнечная система.

Замыкает тройку лидеров, грозящих Земле исчезновением, черные дыры. Ученые предполагают, что в случае выброса одной из черных дыр потока плазмы, он может достигнуть Земли и полностью сжечь ее.

Звезды, которые движутся в направлении к Земле, также могут послужить причиной уничтожения всего живого, поэтому занимают четвертое место в списке. Ведь, когда через сотни миллионов лет они приблизятся к Земле, они разорвут ее на части гравитацией.

Ученые ставят астероиды на пятое место в списке угроз человечеству. Астероиды, которые когда-то стали причиной уничтожения динозавров, могут также сыграть роковую роль в судьбе человечества.

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