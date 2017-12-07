Главного тренера хоккейной команды «Сибирь» отправили в отставку

Главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» Павла Зубова отправляют в отставку с занимаемого поста. Такое решение было принято 6 декабря высшим руководством клуба. Павел Зубов входил в систему новосибирского клуба с 2015 года, в апреле 2017 года его поставили на должность временно исполняющего обязанности, после отставки за плохие результаты Андрея Скабелки. Раньше он работал только помощником.

На данный момент новосибирский хоккейный клуб, набрав 50 очков в 39 играх, занимает 10-е место в восточной конференции. «Сибирь» потерпела пять поражений в последних пяти матчах и отстала на восемь очков от зоны плей-офф.