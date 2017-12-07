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07:12 (мск), источник: Комсомольская правда

Главного тренера хоккейной команды «Сибирь» отправили в отставку

Решение об отставке было принято сегодня высшим руководством клуба.

Главного тренера хоккейного клуба «Сибирь» Павла Зубова отправляют в отставку с занимаемого поста. Такое решение было принято 6 декабря высшим руководством клуба. Павел Зубов входил в систему новосибирского клуба с 2015 года, в апреле 2017 года его поставили на должность временно исполняющего обязанности, после отставки за плохие результаты Андрея Скабелки. Раньше он работал только помощником.

На данный момент новосибирский хоккейный клуб, набрав 50 очков в 39 играх, занимает 10-е место в восточной конференции. «Сибирь» потерпела пять поражений в последних пяти матчах и отстала на восемь очков от зоны плей-офф.

Напоминим, в феврале этого года в связи с неудовлетворительным выступлением в сезоне, по просьбе главного тренера хоккейный клуб «Сибирь» и Андрей Скабелка приняли совместное решение о расторжении контракта по соглашению сторон, — объявляла пресс-служба клуба. Сейчас Андрей Скабелка тренирует омский «Авангард».

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