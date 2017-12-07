В Новосибирский дельфинарий привезли морских собак

Всего пять штук: название — одно, виды — разные. Поселили их не вместе, так как образ жизни отличается даже в питании.

Морские собачки спокойно себя чувствуют как на мелководье, так и на глубине. Кстати, узнать их среди других рыб достаточно просто: тупая голова, большие глаза, непрерывный спинной плавник. При благополучных условиях они вырастают до полуметра.