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07:13 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирский дельфинарий привезли морских собак

В Новосибирский дельфинарий привезли символ наступающего года — собаку. Правда, морскую.

Источник: Вести - Новосибирск

Всего пять штук: название — одно, виды — разные. Поселили их не вместе, так как образ жизни отличается даже в питании.

Морские собачки спокойно себя чувствуют как на мелководье, так и на глубине. Кстати, узнать их среди других рыб достаточно просто: тупая голова, большие глаза, непрерывный спинной плавник. При благополучных условиях они вырастают до полуметра.

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