Одиннадцатиклассники Новосибирска написали итоговое сочинение

Источник: Вести - Новосибирск

Первое испытание перед ЕГЭ — и обязательное. Итоговое сочинение. Допуск к государственной аттестации. Артем с одноклассниками готовиться начали еще летом: читали классиков.

Артем Иванов, ученик 11 «Э» класса гимназии № 10: «Нас хорошо готовил преподаватель — давал нам структуру, темы, какие произведения лучше использовать в сочинении. Настрой сейчас боевой. Не нервничаю, надо быть спокойным, уверенным, что я напишу».

Стены — родные. Видеокамер нет, с металлоискателями не проверяют, как это бывает на ЕГЭ. Но впервые в школе дежурят наблюдатели. Еще одно нововведение — сочинение с этого года считается бессрочным.

Лариса Аникина, заместитель начальника отдела общего образования Департамента образования мэрии г. Новосибирска: «Если не сдал экзамены или что-то еще, то на следующий год, пересдавая, он не будет писать сочинение».

Направления были известны заранее, а вот конкретные темы школы узнали за 15 минут до начала экзамена. Озвучивать их можно — сверстникам в соседних областях они бесполезны: их разрабатывают отдельно для каждого часового пояса. 3 часа 55 минут на то, чтобы изложить свои мысли, раскрыть тему. У тех, кто сегодня не справился с сочинением или не смог прийти по уважительной причине, есть еще два шанса переписать работу: 7 февраля и 16 мая. Не сдавших, как показывает практика, если и будут, то единицы. Из 13,5 тысяч.

Сергей Федорчук, заместитель министра образования Новосибирской области: «Мы делаем упор на повышение квалификации учителей, чтобы они доносили это детям. Чтобы работу с текстом объясняли не с прикладной точки: “Вам писать сочинение”, а с той, что им это пригодится в жизни. Формирование навыка».