Житель Златоуста лишился жилья за долг по «коммуналке»

В городе оружейников судебные приставы совместно с чиновниками администрации провели рейд в общежитии по улице Румянцева. Дело касалось выселения злостных должников. Четыре семьи, проживающих в общежитии, лишились своих комнат. За крупные долги их отправили на улицу.

— В отдел судебных приставов по Златоусту и Кусинскому району поступило около десяти исполнительных производств о принудительном выселении, — рассказали в отделе судебных приставов Златоуста. — Кто-то самостоятельно исполнил решение суда и покинул занимаемую площадь, а часть должников проигнорировала вердикт ведомства и продолжала копить долги.

32-летний златоустовец лишился жилплощади за долг в размере свыше 80 тысяч рублей. Родственница квартиросъемщика призналась в том, что он знал об обязанности своевременного внесения платы. Но денег на оплату коммуналки так и не нашел. Сейчас в Златоусте числится около 300 злостных уклонистов от уплаты за коммуналтные услуги. Всех их может постичь такая же участь.