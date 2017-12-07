Красноярскому краю исполнилось 83 года
Сегодня, 7 декабря, Красноярский край отмечает 83 года со дня своего образования.
Сегодня, 7 декабря, Красноярский край отмечает 83 года со дня своего образования.
В этот день в 1934 году постановлением президиума ВЦИК был образован Красноярский край с центром в г. Красноярске, состоящий из 31 района.
В новообразованный регион вошли Хакасская национальная область, Эвенкийский и Таймырский национальные округа.
С торжественным событием жителей региона поздравили врио Губернатора Красноярского края Александр Усс и председатель Законодательного Собрания края Дмитрий Свиридов.
«7 декабря мы по традиции вспоминаем славную историю Красноярья, великие дела и свершения земляков. Мы отдаём должное всем, кто своим трудом и талантом проложил дорогу в будущее, кто сегодня продолжает лучшие традиции нашего народа. Сама природа отвела Красноярскому краю роль великого труженика, воспитала здесь особую породу людей — сильных духом, энергичных, предприимчивых, смелых, умеющих добиваться цели. Именно они согрели необъятные северные просторы, превратили щедрые богатства сибирской земли в народное достояние, построили уютный и надёжный дом для многих поколений. Красноярский край каждому жителю даёт возможность реализовать себя, достичь больших профессиональных и личных высот. Наши земляки добиваются серьёзных успехов во всех сферах жизни — в промышленности и сельском хозяйстве, науке и образовании, культуре и спорте. Поистине, красноярцам подвластны самые трудные задачи. Наш край — один из самых перспективных регионов России. Сегодня перед нами стоят такие масштабные цели, как проведение Всемирной зимней универсиады 2019 года, реализация новых инвестиционных проектов, достижение нового качества жизни. Убеждены, мощный