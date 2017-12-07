Кемеровчанин 3 года насиловал детей. Следствие насчитало 25 жертв

Кемеровчанин за три года надругался над 25 мальчиками. Он приводил детей в свой гараж или на работу и даже платил им деньги за «встречи». Психиатры признали кемеровчанина невменяемым. Теперь суд решит вопрос о принудительном лечении. В подробностях разбиралась корреспондент «АиФ — Кузбасс».

Наш сосед не в себе.

По версии следствия, кемеровчанин начал водить к себе в гараж мальчиков в сентябре 2013-го. За каждую встречу платил ребятам от 200 до 500 руб. Осенью 2016-го о его сексуальных наклонностях узнали сотрудники ПДН. Как они вышли на педофила, Следственный комитет не комментирует. Следователи установили 25 потерпевших в возрасте от 9 до 14 лет и 62 преступных эпизода.

Как рассказали в пресс-службе областного управления СК, следователи также установили эпизоды, когда мужчина совершал преступления на своей работе. Он работал водителем на автотранспортном предприятии и тайно привозил мальчиков в комнату отдыха. Детей обвиняемый выбирал в основном из неблагополучных семей. Возможно, рассчитывал на то, что они согласятся на быстрые деньги. Даже при таком, казалось бы, холодном расчёте кемеровчанин оказался невменяемым. «Это значит, что мужчина не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. Недавно мы передали в суд уголовное дело в отношении 67-летнего пенсионера, который выстрелил в 14-летнюю девочку на лестничной площадке за то, что она громко стучала в его дверь. К счастью, врачи смогли спасти ребёнка. Психиатры также пришли к выводу, что преступление мужчина совершил в состоянии хронического психического расстройства в форме шизофрении.

Кристина Чистова

Она развилась у него ещё задолго до произошедшего. Возможно, стуки в дверь спровоцировали обострение. В итоге из-за эмоциональных расстройств и нарушения критической оценки и прогноза своих действий мужчина не мог управлять своими действиями", — объясняет заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району СУ СК Кемерова Кристина Чистова. Кстати, оружие кемеровчанин хранил незаконно в своей квартире ещё с 1988 г. До мая 2017 г. никто из соседей даже предположить не мог, что пенсионер страдает шизофренией",

Дмитрий Антонов

— объясняет заместитель руководителя следственного отдела по Ленинскому району СУ СК Кемерова Кристина Чистова.

«То, что вычислили преступника только спустя три года, — это обычное явление. Люди, бывает, десятки лет совершают преступления и остаются неразоблачёнными только потому, что от них никто не ожидает такого», — говорит ветеран МВД Дмитрий Антонов.

Жертвы болезни.

«Дело в том, что психические расстройства не всегда бывают с рождения. Их зачастую трудно предсказать и предугадать, также как любые другие болезни. Невменяемость — это неспособность человека понимать, что он делает что-то опасное для общества в силу наличия патологического состояния, психического расстройства. Поэтому такой человек не является преступником, а признается больным человеком, совершившим социально опасное деяние, не давая себе отчета о его последствиях. Постепенно в болезни какая-либо сфера психической деятельности нарушается как следствие, например, психического расстройства, органического поражения, расстройства личности и др., и поведение человека начинает меняться, к сожалению, иногда приобретая антисоциальный характер. Например, нарушается сфера влечения. В какую сторону — предсказать сложно. Возможно, в детстве мужчина сам подвергался насилию и фиксировался на этом, или у него нет отношений с женщинами, или это своеобразные ритуальные действия.

Евгений Янко

Также может нарушаться сознание и восприятие больного, и поведение управляется «голосами» — причины могут быть разные. Но вылились они в то, что он стал удовлетворять свои потребности наиболее доступным для него способом. Как правило, заложниками такой ситуации становятся дети из неблагополучных семей, где нет близкого, доверительного отношения с родителями. То есть, по сути, используется актуальная потребность ребёнка в деньгах или отношениях", — объясняет клинический психолог, врач-психиатр Евгений Янко.

Страшно то, что дети целых три года становились жертвой маньяка. К счастью, как объясняет Евгений Владимирович, большие шансы, что на детской психике эти три года не отразятся: «Всё зависит от грамотных действий следствия, психологов, родителей. Основной принцип — тишина и такт, обследования должны быть ненавязчивыми, ни в коем случае не нужно делать упора на то, что произошло что-то страшное, какое-то преступление. Лишний раз вообще не стоит напоминать об этом. Если все имена сохранятся в тайне, если никто в школе о случившемся не узнает, то постепенно детская память сотрёт эту информацию, психика ребенка очень пластична. Неправильно считать, что из детей вырастут больные или ущербные личности, необходимо только терпение, тишина и чувство такта».