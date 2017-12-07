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05:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

В областной столице прошел субботник по уборке снега

За прошедшие сутки и вечер 4 декабря на севере региона выпала почти декадная норма осадков.

В Кемерове 6 200 кемеровчан вышли на субботник по уборке снега.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в Центральном районе на уборку вышли сотрудники 110 предприятий и организаций. От наледи были очищены пешеходные зоны вблизи КемГУ, а также тротуары по улице Арочной. В Ленинском районе снег убирали сотрудники территориального управления совместно с инспекторами ЦРН, представителями общественности, специалистами Комплексного центра социального обслуживания, а также школьники и студенты. Они очистили детские площадки на центральной части бульвара. В Рудничном районе убрали и вывезли снег на улице Серебряный бор. Студенты очистиили прилегающие к их учебным заведениям территории. Кроме этого, массовые субботники прошли на улицах Арочная, 40 лет Октября, Белозёрной, Стахановской, на Осеннем бульваре, на проспектах Ленина, Весеннем, Октябрьском, Шахтёров.

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