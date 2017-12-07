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10:07 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Красноярцы мечтают о новой работе в 2018 году

О желании сменить работу заявили больше половины жителей города.

Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру сообщили, что в конце декабря на новую должность устраивался каждый четвертый. Эксперты провели опрос на тему «Трудно ли устроиться на новую работу в канун Нового года».

С помощью исследования было выяснено, что абсолютное большинство — 83% — заявили: в конце года думали о том, чтобы сменить работу. Уточняется, что половина опрошенных считает, в декабре работодатели не ищут новых сотрудников. Однако каждый четвертый участник опроса надеется на то, что шансы найти хорошую работу в декабре есть.

«Среди соискателей есть мнение, что искать работу в конце года бессмысленно — работодатели отдыхают и подводят итоги года, им не до поиска сотрудников. Но это не совсем так. Количество открытых вакансий перед Новым годом почти не меняется, а вот желающих найти работу гораздо меньше, чем обычно. Значит, шансы получить достойное предложение возрастают», — приводит слова менеджер по персоналу Ольги Петровой портал Зарплата.ру.

Уточняется, что те, кто уже менял работу в декабре, заявили, что решились на такой шаг из-за сокращения на предыдущем месте, а также из-за необходимости найти более высокооплачиваемую работу, еще одной причиной стало желание новых карьерных перспектив. Отмечается, что часть опрошенных ушла из-за конфликта с коллегами.

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