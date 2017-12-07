Вторая смена в школах Приморья будет ликвидирована ...

«Мы начинаем новое направление. Все инструменты, связанные с поддержкой инвестиционных проектов, продолжают финансироваться из федерального бюджета. Плюс сейчас выделены средства на строительство социальных объектов для улучшения качества оказания медицинских услуг, ликвидации второй смены в школах Дальнего Востока и улучшения спортивной и культурной сферы в регионе. Мы этого не делали четыре года, а только занимались инвестиционными проектами. Это было осмысленное решение, не потому что мы забыли. Мы просто были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги для создания новых условий реализации экономических объектов. Чтобы люди смогли найти рабочие места, а потом уже создавать условия жизни, — сообщил Юрий Трутнев.