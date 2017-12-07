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05:40 (мск), источник: VLADNEWS

Вторая смена в школах Приморья будет ликвидирована

Вторая смена в школах Приморья будет ликвидирована. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев на заседании во Владивостоке, сообщает корреспондент РИА VladNews.

Источник: РИА "Новости"

«Мы начинаем новое направление. Все инструменты, связанные с поддержкой инвестиционных проектов, продолжают финансироваться из федерального бюджета. Плюс сейчас выделены средства на строительство социальных объектов для улучшения качества оказания медицинских услуг, ликвидации второй смены в школах Дальнего Востока и улучшения спортивной и культурной сферы в регионе. Мы этого не делали четыре года, а только занимались инвестиционными проектами. Это было осмысленное решение, не потому что мы забыли. Мы просто были уверены, что сначала надо начать зарабатывать деньги для создания новых условий реализации экономических объектов. Чтобы люди смогли найти рабочие места, а потом уже создавать условия жизни, — сообщил Юрий Трутнев.

Он также отметил, что президент РФ Владимир Путин поставил задачу — ускорить развитие Дальнего Востока. На сегодняшний день инвестиционная привлекательность региона возрастает.

Уже 26% иностранных инвестиций на территорию России приходится на Дальневосточный регион. Стоит также отметить и то, что уже на территории в течение года было построено 73 предприятия. Ещё 86 объектов будут возведены до начала 2018 года.

Напомним, что около тысячи иностранных проектов, реализуемых на Дальнем Востоке, финансируются из федерального бюджета. Юрий Трутнев по окончании заседания также сообщил, что часть средств выделена на строительство учреждений в сфере культуры, образования и спорта. Участие в заседании приняли губернаторы всех территорий Дальнего Востока. Приморский край представлял врио губернатора Андрей Тарасенко.

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