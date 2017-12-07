Гражданин Молдовы сколачивал состояние на анаболиках

У 26-летнего мужчины изъяли около 600 таблеток сильнодействующих лекарственных средств Метандиенон и Данабол, а также 20 миллиграммов препарата Нандролон Д.

Мужчину с таблетками задержали возле спортивного клуба. По его словам, изъятые препараты спортивной фармакологии он заказал через интернет в Молдове, а получил от курьера в Днепре. Как признался задержанный, это была первая партия таблеток. После успешного сбыта препаратов он планировал наладить постоянную поставку стероидов в Днепр.