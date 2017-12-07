Аномальные для декабря морозы пришли на Дальний Восток из Арктики
ТАСС, 7 декабря. Аномально холодная для декабря погода установилась 7 декабря на территории Дальнего Востока
ТАСС, 7 декабря. Аномально холодная для декабря погода установилась 7 декабря на территории Дальнего Востока
По данным региональных управлений МЧС, холода, когда температура воздуха в среднем на 5−8 градусов ниже нормы, зарегистрированы в шести из девяти регионов Дальневосточного федерального округа. Региональные управления МЧС предупреждают о возможных аварийных ситуациях на объектах ЖКХ, всплеске ДТП и опасности обморожения.
Арктика заполнила Дальний Восток холодом
Причиной морозов синоптики называют вторжение арктических воздушных масс, которые проникли до самого юга Приморского края.
«Причина в том, что на большой части территории Дальнего Востока господствует холодная арктическая масса. Такой продолжительный период работы холодной арктической массы на данной территории бывает не часто. Обычно провал холода длится 1 — 2 дня, когда температура падает ниже нормы на 5 — 7 градусов. В этом году этот период затянулся, что в этом веке это происходит лишь второй раз», — рассказал корреспонденту ТАСС дежурный синоптик Дальневосточного управления гидрометеорологической службы.
Влияние холода распространяется на Приморье, Магаданскую область, Камчатку, Сахалин, Амурскую область и Хабаровский край. По информации Приморского гидрометцентра, минувшей ночью столбики термометров на
Как сообщила начальник отдела прогнозов Камчатского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Анна Приходько, на Камчатке самая низкая температура воздуха зафиксирована в центре полуострова. «На всей территории Камчатки достаточно холодно, температурный фон ниже средних многолетних значений. Самые низкие температуры фиксируются в центральной части полуострова — Мильковском районе — до минус 33 градусов Цельсия. На севере Камчатки, где традиционно холоднее, столбики термометров опускаются до минус 20 градусов», — сообщила Приходько.
По данным Якутского Гидрометцентра, 7 декабря утром температура воздуха в Якутске составила 37 градусов ниже ноля. При этом, синоптики зарегистрировали морозы в минус 45 градусов в семи населенных пунктах центральных и северных районов региона. Температурный минимум зарегистрирован в Оймяконе — 49 градусов ниже ноля. Оймякон считается одним из самых холодных обитаемых мест мира.
Аномально холодная температура наблюдается на Колыме и в Хабаровском крае. «По информации синоптиков, до 10 декабря по всей территории Хабаровского края ожидается аномально холодная погода, минимальная температура воздуха ночью прогнозируется в пределах от минус 25 до минус 30 градусов Цельсия и дневными температурами от минус 15 до минус 20 градусов, что на 7 градусов ниже нормы», — говорится в сообщении
МЧС предупреждает о возможных авариях
Дежурная смена Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Сахалинской области направила в администрации Охинского, Ноглинского,
На утро 7 декабря сообщений о коммунальных авариях и случаев обморожения жителей региона не поступало. Синоптики прогнозируют сохранение морозов в Хабаровском и Приморском крае как минимум до конца недели.