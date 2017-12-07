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06:36 (мск), источник: АиФ Красноярск

Асфальтовый завод в Красноярске оштрафовали на 80 тысяч рублей

Производственный комплекс «АсфальтСтрой» в Красноярске оштрафовали на 80 тыс. руб. за загрязнение атмосферного воздуха. Проверку проводили прокуратура Советского района и специалисты Министерства экологии и рационального природопользования.

«В условиях ухудшения экологической обстановки в Красноярске, вызванной загрязнением атмосферного воздуха, аккредитованной лабораторией проведена проверка в отношении ООО “Производственный комплекс “Асфальтстрой””. Основным видом его деятельности является производство асфальтобетонной смеси. По результатам проведения лабораторных исследований было выявлено превышение предельно допустимых выбросов в атмосферном воздухе по содержанию взвешенных частиц в 4 раза», — пояснила старший помощник прокурора края Елена Пимоненко.

ООО «АсфальтСтрой» одним из 33 предприятий, обязанных снижать уровень выбросов, особенно во время режима «черного неба».

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