Асфальтовый завод в Красноярске оштрафовали на 80 тысяч рублей

«В условиях ухудшения экологической обстановки в Красноярске, вызванной загрязнением атмосферного воздуха, аккредитованной лабораторией проведена проверка в отношении ООО “Производственный комплекс “Асфальтстрой””. Основным видом его деятельности является производство асфальтобетонной смеси. По результатам проведения лабораторных исследований было выявлено превышение предельно допустимых выбросов в атмосферном воздухе по содержанию взвешенных частиц в 4 раза», — пояснила старший помощник прокурора края Елена Пимоненко.