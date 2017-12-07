В Башкирии из-за непогоды могут перекрыть междугородние трассы
В Башкирии
В Башкирии
Сейчас затруднений движения и ограничений на дорогах Башкирии нет, но ситуация может измениться. К слову, в Самарской области
В настоящее время циклон смещается на территорию Башкирии, и в ГИБДД не исключают, что и на наших дорогах могут быть введены ограничения. Госавтоинспекция напоминает, что в условиях снегопада снижается видимость и существует опасность образования снежных заносов и гололеда.
Сейчас все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и ориентированы на помощь водителям. ГИБДД напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения во избежание ДТП.
В случае любых нештатных ситуаций водители могут обратиться за помощью к инспекторам ДПС, в том числе по телефонам: 235−84−02 и 233−27−31.