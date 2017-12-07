В Башкирии из-за непогоды могут перекрыть междугородние трассы

Сейчас затруднений движения и ограничений на дорогах Башкирии нет, но ситуация может измениться. К слову, в Самарской области из-за сильного снега и гололеда на федеральной автодороге М-5 «Урал» введено временное ограничение движения для грузовых транспортных средств.

В настоящее время циклон смещается на территорию Башкирии, и в ГИБДД не исключают, что и на наших дорогах могут быть введены ограничения. Госавтоинспекция напоминает, что в условиях снегопада снижается видимость и существует опасность образования снежных заносов и гололеда.

Сейчас все экипажи ДПС работают в усиленном режиме и ориентированы на помощь водителям. ГИБДД напоминает участникам дорожного движения о необходимости соблюдения правил дорожного движения во избежание ДТП.