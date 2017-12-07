Верующих иркутян оскорбил баннер «Я храню свою девственность у этих ребят»

За два дня, пока баннер стоял в одном из торговых центров, в офис кампании поступило множество возмущенных звонков от горожан. Информация о инциденте дошла и до антимонопольной службы региона, после чего скандальную рекламу было решено убрать.

Компания принесла свои извинения в группе соцсети:

«Баннер, который вызвал так много нареканий у иркутян, наконец-то демонтирован! Еще раз благодарим всех, кто дал цивилизованную обратную связь и помог принять решение о досрочном снятии рекламы».

Сейчас на этом же месте появился новый рекламный стенд. На нем изображена девочка, коробка игрушек и надпись: «Я храню свои игрушки у этих ребят для сестренки».