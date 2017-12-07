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08:01 (мск), источник: Комсомольская правда

Девятимесячную дочь Владимира Кехмана показала его супруга в Instagram

Ида Кехман опубликовала фотографию дочери Анастасии.

Супруга Владимира Кехмана — экс-гендиректора оперного театра, ныне художественного руководителя НОВАТа показала фото подросшей дочери в своем личном Instagram.

Снимок опубликован минувшим вечером, 6 декабря. Дочке Иды и Владимира Кехман исполнилось девять месяцев. Подросшую девочку Анастасию они сфотографировали сидящей на кресле рядом с плюшевым медведем, в одежде нежных «девчачьих» тонов, на фоне домашнего камина. В руках девочка держит игрушку, при этом кокетливо смотрит в камеру.

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— Скучала дама у камина, полуоткинувшись спиной, на бархат кресла под собой, — комментирует фотографию Ида Кехман в своем Instagram.

Напомним, Владимир Кехман ушел с поста гендиректора оперного театра в Новосибирске. Теперь он будет художественным руководителем НОВАТа.

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