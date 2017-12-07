Девятимесячную дочь Владимира Кехмана показала его супруга в Instagram

Снимок опубликован минувшим вечером, 6 декабря. Дочке Иды и Владимира Кехман исполнилось девять месяцев. Подросшую девочку Анастасию они сфотографировали сидящей на кресле рядом с плюшевым медведем, в одежде нежных «девчачьих» тонов, на фоне домашнего камина. В руках девочка держит игрушку, при этом кокетливо смотрит в камеру.