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11:22 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани выберут «Жемчужину Татарстана-2017»

(Казань, 7 декабря, «Татар-информ»). Республиканский конкурс красоты среди женщин с ограниченными возможностями «Жемчужина Татарстана 2017» состоится в концертном зале «Академия» Казани 8 декабря. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

В финале участие примут десять девушек со всего Татарстана, которые имеют различные формы инвалидности. Среди них — жительницы Казани, Набережных Челнов, а также Чистопольского, Кайбицкого и Менделеевского районов. Возраст участниц — от 21 года до 36 лет.

Для участниц будут организованы проезд, проживание, знакомство с главными достопримечательностями Казани, доработка творческих номеров, финал и торжественный ужин.

В рамках финального шоу участницы покажут «визитную карточку», продефилируют в вечерних платьях и представят творческий номер.

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