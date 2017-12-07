В Казани выберут «Жемчужину Татарстана-2017»

В финале участие примут десять девушек со всего Татарстана, которые имеют различные формы инвалидности. Среди них — жительницы Казани, Набережных Челнов, а также Чистопольского, Кайбицкого и Менделеевского районов. Возраст участниц — от 21 года до 36 лет.
Для участниц будут организованы проезд, проживание, знакомство с главными достопримечательностями Казани, доработка творческих номеров, финал и торжественный ужин.
В рамках финального шоу участницы покажут «визитную карточку», продефилируют в вечерних платьях и представят творческий номер.