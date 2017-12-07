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10:08 (мск), источник: АиФ Красноярск

1700 подписей собрали красноярцы против застройки левобережья

Протестные документы они передали в департамент градостроительства.

Источник: Аргументы и факты

Сбор подписей начался спонтанно прямо после общественных слушаний. Горожан возмутили планы администрации. Вместо дорог, школ и детских садов им предложили строительство новых высоток на месте последних зеленых насаждений. Документы у активистов приняли и заверили, что согласно распоряжению Сергея Еремина, генеральный план уже направлен на доработку.

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