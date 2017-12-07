1700 подписей собрали красноярцы против застройки левобережья

Сбор подписей начался спонтанно прямо после общественных слушаний. Горожан возмутили планы администрации. Вместо дорог, школ и детских садов им предложили строительство новых высоток на месте последних зеленых насаждений. Документы у активистов приняли и заверили, что согласно распоряжению Сергея Еремина, генеральный план уже направлен на доработку.