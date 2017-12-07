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07:12 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Мэр Красноярска встретился с ветеранским движением города

Глава Красноярска Сергей Еремин встретился с ветеранским общественным движением. Горожане подготовили для главы более 70 вопросов, касающихся образования, здравоохранения, культуры, жилищно-коммунальных проблем и благоустройства.

«Я немного волнуюсь, как перед разговором с родителями. Начать наш диалог я хочу с благодарности за дела, которые уже сделаны, за новые инициативы, за патриотическое воспитание молодежи и за личный пример того, как нужно строить свою жизнь», — сказал мэр в начале встречи.

В докладе, посвященном развитию Красноярска в 2018 году, Сергей Еремин акцентировал внимание на масштабной программе по благоустройству городской среды, работе, направленной на модернизацию общественного транспорта. Затронул мэр и точечные проблемы в городе.

«Мы не первый раз участвуем во встречах с руководством города, и понравилось то, что мэр очень конкретно обозначил проблемные места, как раз то, что волнует ветеранов», — прокомментировала председатель Совета ветеранов Октябрьского района Любовь Муравлева.

В конце встречи представитель ОП Красноярска Илья Шумилов предложил снять короткометражку про ветеранов Великой Отечественной войны. Сергей Еремин поддержал предложение.

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